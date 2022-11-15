Меленковский мотоциклист за пьяную езду на полгода отправлен в колонию

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Владимирским областным судом в порядке апелляции было рассмотрено уголовное дело по факту управления транспортом в состоянии опьянения, совершенном повторно.

Судом установлено, что 28 июня текущего года ранее судимый за пьяную поездку житель Меленковского района был остановлен экипажем ДПС в селе Коровино, где он ехал на мотоцикле снова в нетрезвом виде.

При этом в ходе медицинского освидетельствования было установлено, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя в шесть раз превысила допустимые значения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, рассмотрев которое Меленковский районный суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортом на 5 лет.

Однако прокуратура, требовавшая реальный срок для злостного нарушителя, подала апелляцию. В результате пересмотра дела Владимирский областной суд изменил наказание с ограничения свободы на реальное ее лишение и отправил водителя на 6 месяцев в колонию-поселение, лишив права управлять транспортом на срок 5 лет 2 месяца.

Приговор вступил в законную силу.