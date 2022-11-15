В Камешково мужчина осужден за тяжелое ранение своего приятеля

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Камешковский районный суд вынес обвинительный приговор 44-летнему местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что в один из июньских дней текущего года компания из четырех приятелей отдыхала на берегу озера Запольское, где они принимали алкоголь.

В какой-то момент между двумя из них случился конфликт, в ходе которого один обиделся на другого, достал из поясной кобуры нож и не менее шести раз ударил оппонента в спину, отчего тот потерял сознание.

Остальные вызвали на место происшествия «скорую помощь», и врачам удалось спасти потерпевшему жизнь.

Сам подсудимый вину полностью признал. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск, взыскав в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.