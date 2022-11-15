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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 12:48

В Гусь-Хрустальном ликвидирован пожар в котельной хлебозавода

Пожар случился в доме №1 «а» по улице Строительная
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 15 ноября в 13.49 в Центральный пункт пожарной связи Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании, случившемся в производственном здании хлебозавода на улице Строительной.

На место ЧП выехали 27 сотрудников МЧС на десяти пожарных машинах. К моменту приезда первых расчетов горела кровля котельной. Тут же были сформированы два звена газодымозащитников, которые направились на разведку и тушение.

В результате пламя было ликвидировано на площади 50 квадратных метров, выгорели кровля, вещи и внутренняя отделка помещения. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.