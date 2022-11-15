Ковровчанин обвиняется в убийстве подруги и краже ее денег

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в один из августовских дней 37-летний житель Коврова вместе с подругой у себя дома пили алкогольные напитки. В ходе распития он принялся избивать женщину, отчего та скончалась на месте происшествия.

По версии следствия, для сокрытия следов мужчина решил избавиться от тела, разделил его на части и спрятал фрагменты как в своей квартире, так и в разных частях города. После этого он взял телефон убитой и перевел с ее банковского счета 60 тысяч рублей.

Сам мужчину свою вину полностью признал и в совершении преступления раскаялся.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.