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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 11:52

В Петушках пассажир электрички после поездки ограбил своего попутчика

Преступление было совершено на территории населенного пункта
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию Петушинского района обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой грабителя.

По словам мужчины, он приехал на электричке на свою станцию и шел домой, когда заметил, что его преследует один из тех, кто находился с ним в одном вагоне электропоезда. Неизвестный молодой человек догнал петушинца, вырвал из его рук пакет с вещами и убежал. Сам потерпевший оценил ущерб в 2000 рублей.

Оперативники через некоторое время установили личность и возможное местонахождение подозреваемого, которым оказался 25-летний житель Петушинского района. После задержания он сознался в совершении грабежа.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж», продолжается.