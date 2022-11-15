В Петушках пассажир электрички после поездки ограбил своего попутчика

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию Петушинского района обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой грабителя.

По словам мужчины, он приехал на электричке на свою станцию и шел домой, когда заметил, что его преследует один из тех, кто находился с ним в одном вагоне электропоезда. Неизвестный молодой человек догнал петушинца, вырвал из его рук пакет с вещами и убежал. Сам потерпевший оценил ущерб в 2000 рублей.

Оперативники через некоторое время установили личность и возможное местонахождение подозреваемого, которым оказался 25-летний житель Петушинского района. После задержания он сознался в совершении грабежа.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Грабеж», продолжается.