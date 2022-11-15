Больше 52 процентов владимирцев регулярно занимаются спортом

Более 52 процентов жителей Владимирской области регулярно занимаются спортом – таков промежуточный показатель реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В этот показатель вошли почти 350 тысяч жителей региона в возрасте от 3 до 30 лет.

Для того, чтобы максимальное количество детей и молодёжи регулярно занимались спортом, создаётся доступная и современная спортивная инфраструктура.

В 2022 году состоялась реконструкция стадиона Струнинского детско-юношеского спортивно-оздоровительного центра, создан спортивный комплекс лыжероллерной трассы в Александрове, появилась универсальная спортивная площадка в поселке Зимёнки Муромского района, открыты конькобежная дорожка открытого типа с искусственным льдом в Муроме, стадион «Олимп» в посёлке Красная Горбатка, а также площадки ГТО в Муромском и Селивановском районах.

Близки к завершению работы на следующих объектах: физкультурно-спортивный комплекс с газовой блочно-модульной котельной в Коврове; многофункциональная спортивная площадка в Петушках; две «умные» спортивные площадки во Владимире и Гусь-Хрустальном.