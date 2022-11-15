Экс-вице-губернатора Григория Вишневского на 5 месяцев оставили в СИЗО

Григорий Вишневский в зале суда Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 14 ноября состоялось очередное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего врио заместителя губернатора региона Григория Вишневского, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве.

В Ленинском районном суде, который рассматривает дело, уточнили, что на этот раз была завершена подготовительная часть заседания — экс-чиновнику поменяли адвоката, который ранее не смог прибыть на процесс. Кроме того, суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей еще на пять месяцев — до 26 апреля 2023 года включительно.

Следующее судебное заседание назначено на 30 ноября.