За 10 месяцев владимирцы 83 раза пожаловались на шум в Роспотребнадзор

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За 10 месяцев текущего года в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области поступило 83 обращения на шум, связанный с эксплуатацией технологического оборудования в продуктовых магазинах и шум от работы лифтов, насосного оборудования, компрессоров, размещённых в многоквартирных жилых домах и предназначенных для нужд дома. По 28 обращениям подтвердилось нарушение гигиенических нормативов.

При рассмотрении обращений организуются инструментальные замеры уровней звука, при необходимости в дневное и ночное время , и объективная оценка результатов измерений.

За истекший период при рассмотрении обращений граждан на шум к административной ответственности привлечено 9 юридических лиц, в том числе материалы дела в отношении одного юридического лица были направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности. Объявлено 19 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

По вопросам повышенного уровня шума необходимо обращаться в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области направив обращение по адресу: г.Владимир, ул. Офицерская, 20, или в электронном виде через соответствующий раздел официального интернет-сайта https://33.rospotrebnadzor.ru/ Предварительную консультацию можно получить по телефону горячей лини 8 (4922) 45-10-70.