В Коврове за кражу наркотиков осудят экс-начальника подразделения полиции

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Коврова утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) полиции Коврова.

По версии следствия, в июне 2021 года оперативники обнаружили и изъяли в ходе осмотра места происшествия сверток, в котором находилось 99,60 граммов мефедрона. Наркотик поместили в служебный сейф руководителя ОКОН, где он и лежал, пока спустя несколько дней сам офицер не взял его оттуда, заменив на поваренную соль. Впоследствии наркотиком он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, его обвиняют не только в хищении наркотических средств в крупном размере, но и в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователи полагают, что ради повышения показателей руководитель антинаркотического отдела позволял своему агенту заниматься закладкой наркотиков в обмен на информацию о том, где эти закладки были сделаны, чтобы впоследствии задержать потребителей.

В областном главке полиции так прокомментировали произошедшее:

- Противоправная деятельность выявлена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ России. По результатам проведенной в Управлении МВД России по Владимирской области проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщили в отделе информации и отделе общественных связей УМВД России по региону.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.