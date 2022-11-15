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НовостиОбщество15 ноября 2022 9:20

В Суздальском районе сотрудники ГИБДД в ходе рейда проверили 250 машин

Сплошные проверки водителей состоялись в минувшие выходные
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в региональном главке ГИБДД подвели итоги рейдов, состоявшихся 12 и 13 ноября на дорогах Суздальского района.

Экипажи областной спецроты ДПС проверяли все без исключения машины в потоке. Всего удалось проверить более 250 автомобилей, грузовиков и мотоциклов, при этом в трех случаях оказалось, что автолюбители управляли транспортом в нетрезвом виде. По всем фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Подобные рейды будут проводиться и в других уголках региона.