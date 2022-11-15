Владимирская спортсменка установила новый рекорд России по тяжелой атлетике

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В легкоатлетическом манеже «Арсенал» в Туле стартовало Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15−18 и 19−20 лет. В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из России и Беларуси.

Владимирская спортсменка, мастер спорта Полина Андреева успешно выступила на Первенстве. Наша землячка установила рекорд России в рывке, подняв штангу весом 80 кг. В толчке она подняла 96 кг. В сумме двоеборья тяжелоатлетка подняла 176 кг, тем самым побив российский рекорд.

Полина завоевала три золотые медали в первенстве и золотую медаль в сумме двоеборья в международных соревнованиях на призы ФТАР.