Во Владимире в сгоревшем сарае обнаружен погибший мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщают Главное управление МЧС России по Владимирской области и Следственное управление СК России по Владимирской области, инцидент случился в десятом часу вечера 14 ноября на улице Николо-Галейская возле дома №10.

По сведениям регионального главка МЧС, информацию о пожаре диспетчеры приняли в 21.32, и вскоре к месту ЧП прибыли девять пожарных на двух машинах. К тому моменту сарай горел на площади 2 квадратных метра. К сожалению, внутри был обнаружен погибший мужчина 1952 года рождения.

По предварительным данным дознавателей и следователей регионального СКР, криминальный след в произошедшем не усматривается. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожности при обращении с огнем, предположительно со свечой. Расследование инцидента продолжается.