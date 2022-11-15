Владимирская гимнастка вошла в состав сборной России

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В Сочи завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России». В них приняли участие более 500 спортсменок из 47 регионов страны.

Сильнейшие гимнастки России соревновались в многоборье индивидуальной программы и в групповых упражнениях.

Владимирская гимнастка, член сборной команды России, кандидат в мастера спорта, воспитанница владимирской муниципальной СШОР №5 Анна Николаева (тренеры Светлана Кагарлицкая и Анастасия Савватеева-Субботина) вышла в финал в упражнениях с обручем, мячом и лентой.

В упражнениях с лентой Анна завоевала серебряную медаль. Также Анна вошла в десятку сильнейших спортсменок, заняв в многоборье 4-е место, тем самым гарантировав себе место в сборной команде Российской Федерации на 2023 год.