Во Владимирской области полностью отменили "антиковидный" режим

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 ноября губернатор Александр Авдеев отменил режим повышенной готовности, связанный с корнавирусом. Его ввели в регионе в разгар пандемиии - 17 марта 2020 года.

Режим этот менялся несколько раз. Он предполагал ношения масок в общественных местах (хотя многие даже в разгар пандемии отказывались надевать их даже в транспорте), дезинфекции помещений. Действовали и жесткие ограничения - введение QR-кодов при посещении ресторанов, салонов красоты и фитнес-центров, а также запрет на работу развлекательных учреждений по ночам.

В последний раз режим был "мягкий". Он подразумевал ношение масок в транспорте, а также оповещение о поездках в другие регионы и государства со вспышками коронавируса. Предприятия могли отстранять от работы непривитых сотрудников.