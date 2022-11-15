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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 6:45

В Юрьев-Польском работник сетевого магазина присвоил деньги из кассы

При этом он первым попал под подозрение директора торговой точки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале ноября в полицию Юрьев-Польского района с заявлением о присвоении денег обратился директор сетевого магазина. По его словам, он подозревал в пропаже денег из кассы одного из своих сотрудников.

Полицейские начали работу и вскоре нашли подтверждение версии директора магазина. По версии следствия, 29-летний сотрудник «сетевика» в сентябре текущего года взял из кассы магазина 4000 рублей, присвоив их, оформив возврат товара и аннулировав чеки.

После задержания молодой человек признался в присвоении. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.