Во Владимирской области 15 ноября коронавирус подтвержден у 21 человекв

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 15 ноября лабораторно подтвержден 21 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, 4 - в Ковровском, по 2 заболевших в Гусь-Хрустальном и Суздальском районах, по 1 случаю в Петушинском, Александровском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Камешковском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177230 случаев заболевания (49227 сл. в г. Владимире, 19168 сл. в Муромском, 20931 сл. в Ковровском, 6308 сл. в Петушинском, 8577 сл. в Кольчугинском, 10886 сл. в Александровском, 7197 сл. в Юрьев-Польском, 15686 сл. в Гусь-Хрустальном, 1725 сл. в Судогодском, 3554 сл. в Собинском, 1929 сл. в г. Радужный, 5772 сл. в Киржачском, 4028 сл. в Камешковском, 3261 сл. в Гороховецком, 4536 сл. в Меленковском, 5995 сл. в Вязниковском, 6161 сл. в Суздальском, 2289 сл. в Селивановском).