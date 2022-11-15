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НовостиОбщество15 ноября 2022 5:46

Прокуратура требует снести здание владимирского медцентра

Возбуждено уголовное дело
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Архив КП

Архив КП

Решением Арбитражного суда Владимирской области в 2014 году на ООО ДЦ «Клиника медицинских экспертиз» возложена обязанность в течение двух месяцев снести самовольную постройку – трехэтажное здание с цокольным этажом, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 71г.

Межрайонным отделом судебных приставов возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Проверка прокуратуры показала, что руководителем организации в установленные сроки требования не исполнялись, несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности. Судебными приставами-исполнителями неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждения уголовного дела, которые отменялись прокуратурой города Владимира.

14 ноября по требованию прокуратуры в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по статье "злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда"

Ход уголовного дела, а также фактическое исполнение решения суда находятся на особом контроле прокуратуры города.