Во Владимирской области завершается устранение последствий аварий на электросетях

Фото из телеграм-канала Александра Авдеева.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале рассказал, как велось устранение последствий ураганного ветра в регионе, который наделал бед с 12 по 14 ноября.

"В проблемную зону попало 13 районов, 132 населённых пункта, порядка 10 тысяч жителей остались без электричества. Наиболее пострадавшие районы: Собинский, Судогодский, Гороховецкий, Вязниковский, Гусь-Хрустальный. Все выходные мы были на связи с энергетиками, контролировали восстановительные работы", написал Авдеев.

В устранении последствий участвовали 95 бригад, 337 человек и 152 единицы техники. В большинстве случаев электроснабжение было налажено в течение нескольких часов. Однако кое-где работы продолжались даже 14 ноября.

"Если ваш населённый пункт, улица, дом после ночного урагана по-прежнему остаются без света, необходимо сообщить об этом по единому бесплатному телефону: 8(800)220-0-220. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения у каждого потребителя", уточнил губернатор.