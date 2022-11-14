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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:12

В Александровском районе крупный участок сельхозземли зарос сорняками

Нарушение вскрылось в ходе проведенной Россельхознадзором проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Павел КЛОКОВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях специалистами ведомства была проведена проверка участка земли сельскохозяйственного назначения площадью в 30 гектаров. Расположен он возле деревни Николаевка Краснопламенского сельского поселения и принадлежит частному лицу.

В ходе проверки выяснилось, что участок зарос сорняками разных видов, причем высота растений составила более одного метра. Также здесь обнаружились деревья и кустарники, растущие по всей площади участка как по отдельности, так и очагами.

По результатам проверки хозяину сельхозземли было направлено предостережение с предложением привести свой участок в порядок. Если этого не будет сделано, землевладельца могут оштрафовать.