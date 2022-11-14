В Александрове мужчина расплачивался в магазинах чужой банковской картой

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи отдела полиции по Александровскому району возбудили уголовное дело по факту кражи с банковского счета.

Несколько дней назад в полицию обратился 30-летний местный житель, который рассказал о пропаже его банковской карты. После этого ему стали приходить сообщения о списании средств.

Оперативники просмотрели записи с камер наблюдения в местах, где списывались деньги, и вычислили подозреваемого, которым оказался 48-летний местный житель. После задержания мужчина признался в том, что действительно тратил чужие деньги.

По версии следствия и по его собственному признанию, карту он нашел на улице, после чего решил проверить, есть ли на ней деньги. Так он стал расплачиваться за покупки в магазинах и потратил 6000 рублей, пока в очередной раз на кассе ему не сообщили, что средства закончились. Тогда мужчина просто выбросил банковскую карту.

Расследование уголовного дела продолжается. На время следствия александровца отпустили под подписку о невыезде.