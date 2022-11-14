Губернатор Владимирской области Александр Авдеев привился от гриппа

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Глава Владимирской области Александр Авдеев написал у себя в телеграм-канале, что 14 ноября он перед работой привился от гриппа. Сделал он это, так как в этом году проявляет активность новый агрессивный штамм.

"Поэтому лучше провести профилактику. Работы много, болеть некогда", написал Авдеев.

Также владимирцам напомнили, что прививка от гриппа доступна. Сделать её можно бесплатно в своей поликлинике, а во Владимире также в дополнительных пунктах вакцинации:

- в гипермаркетах «Глобус» и «Лента»;

- в гастромаркете «На Студёной»;

- в ЦПКиО им. 850-летия г. Владимира.

В ближайшее время будет развёрнут ещё один пункт в торговом центре «Восток».

"На сегодняшний день в нашей области защиту от гриппа уже поставили 44% от числа жителей, которым она рекомендована. Для того, чтобы эффективнее блокировать распространение вируса, нужно привить все категории риска. Я поручил организовать выезды медиков на крупные предприятия и организации области, чтобы желающие могли получить вакцину без отрыва от производства", добавил глава региона.