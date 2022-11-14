Во Владимире шквальный ветер повалил 10 деревьев и повредил три машины

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 13 ноября от жителей областного центра в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило около 20 обращений об обрывах проводов уличного освещения, а также десять сообщений об упавших деревьях.

Кроме того, упавшие деревья повредили три машины, причем два из них находились во дворе дома №52 по улице Растопчина.

Специалисты коммунальных служб, а также МКУ «Благоустройство» и МКУ «Управление гражданской защиты Владимира» распилили и удалили эти деревья.

В мэрии напомнили, что сообщить о сухих деревьях, включая выходные дни, можно сообщать по телефону ЕДДС 53-11-48, либо «05».