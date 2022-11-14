Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2022 12:48

Во Владимире шквальный ветер повалил 10 деревьев и повредил три машины

Таковы результаты разгула стихии, бушевавшей все минувшие выходные
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 13 ноября от жителей областного центра в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило около 20 обращений об обрывах проводов уличного освещения, а также десять сообщений об упавших деревьях.

Кроме того, упавшие деревья повредили три машины, причем два из них находились во дворе дома №52 по улице Растопчина.

Специалисты коммунальных служб, а также МКУ «Благоустройство» и МКУ «Управление гражданской защиты Владимира» распилили и удалили эти деревья.

В мэрии напомнили, что сообщить о сухих деревьях, включая выходные дни, можно сообщать по телефону ЕДДС 53-11-48, либо «05».