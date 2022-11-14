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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:28

Во Владимире установили «лежачих полицейских» на месте гибели пешехода

Объект установлен на проспекте Строителей утром 14 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в районе лицея-интерната №1, что находится у пересечения проспекта Строителей с улицей Горького, на проезжей части установлена искусственная неровность.

Сделана она в рамках программы повышения безопасности дорожного движения, а накануне специалисты Центра управления городскими дорогами поставили на месте соответствующие знаки и нанесли дорожную разметку.

«Лежачий полицейский» установлен у пешеходного перехода, где утром 24 октября попал под колеса машины 18-летний парень, переходивший улицу. К сожалению, от полученных травм он скончался.