Владимир Сипягин предложил Минкульту заняться спасением Собинских казарм

Пожар в Собинских казармах в январе 2021 года. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщил депутат Государственной думы России, бывший губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, властям страны пора задуматься над вопросом спасения исторических объектов, которые в силу своего статуса зачастую нельзя банально отремонтировать без снятия этого статуса. Причем законодательство таково, что сделать это просто невозможно.

В качестве примеров Сипягин привел здания Лакинской мануфактуры у трассы М-7 «Волга» и здание многострадальных Собинских казарм, которые уже не один раз горели.

Бывший глава региона предложил упростить процедуру снятия статуса и исключения из реестра подобных объектов.

- Считаю, что Министерству культуры пора серьезно включиться в решение данной проблемы, - резюмировал Владимир Сипягин.

Впрочем, конкретных предложений по механизму этого упрощения парламентарий не озвучил. Надо сказать, что горели Собинские казармы еще при губернаторстве Сипягина, однако вопрос с их ремонтом так и не был решен.