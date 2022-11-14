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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 11:32

В Александровском районе легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП

Авария случилась в городе Струнино утром 13 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 08.45 возле дома №10 по улице Лермонтова 33-летний водитель легковушки «Шевроле» не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.

В результате удара травмы получил сам водитель. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» увезла его в больницу.

По данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.