В Александровском районе легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 08.45 возле дома №10 по улице Лермонтова 33-летний водитель легковушки «Шевроле» не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.

В результате удара травмы получил сам водитель. Прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» увезла его в больницу.

По данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.