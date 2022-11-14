Во Владимире прививки от гриппа сделали 33 процентам школьников и детсадовцев

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По статистике, подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ ежегодно приходится на ноябрь-март. Специалисты напоминают, что в сезон повышенной заболеваемости важно сформировать повышенный иммунитет. И вакцинация — наиболее эффективный способ для его повышения и успешной борьбы с гриппом и ОРВИ.

В первую очередь, вакцинация показана дошкольникам, у которых иммунитет еще только формируется, а также школьникам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют обязательную вакцинацию работникам профессий из групп риска: медикам, педагогам, работникам сферы обслуживания, транспорта, студентам.

По данным регионального департамента здравоохранения, во Владимире на сегодняшний день уже вакцинирована почти треть всех учащихся школ и воспитанников детских садов. Активно вакцинируются и педагоги. Как результат, все классы владимирских школ и группы детских садов работают в штатном режиме, карантина по гриппу и ОРВИ в них нет.