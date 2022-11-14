В Лакинске на пожаре в двухэтажном жилом доме погиб мужчина

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Днем 13 ноября произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома (на шесть квартир) в городе Лакинске на улице Спортивная. Сигнал в МЧС поступил в 13.25.

Приехавшие на место пожара подразделения МЧС увидели, что горит квартира на втором этаже. Так как дом деревянный, то спасатели поспешили потушить возгорание. и не дали распространиться огню более чем на площадь в 30 квадратных метров. Уже в ходе тушения внутри горевшей квартиры был обнаружен погибший мужчина 58 лет. Также спасатели вытащили из огня другого мужчину. Он был госпитализирован.

Дознаватели МЧС России, а вместе с ними и региональный Следком устанавливают причины пожара. По предварительной информации, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнём. К ликвидации последствий происшествия привлекались 6 единиц техники и 18 человек. По факту гибели мужчины следователями СК России проводится доследственная проверка.