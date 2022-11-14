В Муроме на автобусной остановке разместят картины художника Куликова

Фото: Сергей КОТМЫШЕВ

Как сообщили в администрации округа Муром, на остановке у торгового центра «Цветочный», более известной в городе, как автобусная остановка «Октябрь» у водонапорной башни, установлен павильон, оформленный в розовые тона. По бокам он имеет лайтбоксы, в которых планируется размещать картины художника Ивана Куликова, уроженца Мурома, жившего и работавшего здесь в течение всей жизни.

Естественно, что сами полотна на остановке размещать не будут — в лайтбоксах установят постеры с изображениями картин. Не исключено, что изображения станут время от времени менять.

Напомним, Иван Семенович Куликов родился в 1875 году в Муроме, где впоследствии и скончался в 1941 году, оставив после себя множество замечательных картин, имеел звание академика живописи. Одними из наиболее известных его работ являются картины «Физкультурница», «Сбор невесты», «Юнгштурм», «Ярмарка в Муроме» и другие. В доме на улице Свердлова, где художник жил в советские годы, в настоящее время действует музей Куликова.