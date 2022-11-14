Владимирский спортсмен стал чемпионом мира по самбо

фото Всероссийской федерации самбо

Сборная России стала победителем общекомандного зачета чемпионата мира по самбо, который прошел в Бишкеке.

В заключительный, третий день соревнований золотые медали завоевали россияне Станислав Скрябин (весовая категория до 79 кг), владимирец Антон Коновалов (до 98 кг), Дарья Речкалова (до 80 кг), серебро у Анжелы Гаспарян (свыше 80 кг). В боевом самбо лучшими стали Саид Саидов (до 88 кг) и Сослан Джанаев (свыше 98 кг).

По итогам соревнований выступавшие в нейтральном статусе россияне завоевали 13 золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды. Второй стала команда Киргизии, третьей - также выступавшая в нейтральном статусе сборная Белоруссии (1-3-4).

Антон Коновалов является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионом Европы, чемпионом России, победителем кубка России, мастером спорта России международного класса.