В Юрьев-Польском женщина обманом взяла микрозаем по реквизитам коллеги

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в октябре в полицию обратилась жительница Юрьев-Польского района, которая рассказала, что стала жертвой неизвестного мошенника.

По словам девушки, накануне с ее банковского счета судебные приставы списали 16 тысяч рублей. Так как никаких долгов она не имела, то сразу обратилась в ФССП за разъяснениями, и с удивлением выяснила, что в 2021 году на ее имя кто-то оформил микрозаем и не погасил его. В результате образовался долг в 16 тысяч рублей, который и был списан.

В ходе оперативных мероприятий полицейским удалось установить, что микрозаем был взят бывшей коллегой потерпевшей. По версии следствия, 27-летняя жительница Владимира, имевшая доступ к персональным данным сослуживицы, оформила договор займа на ее имя. Сама она призналась в преступлении и объяснила, что нуждалась в деньгах.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.