Владимирское "Торпедо" проиграло в последнем матче этого года

скрин с видеотрансляции матча

13 ноября владимирское "Торпедо" провело последний матч в этом году. Команда дома сыграла с московским "Динамо-2". Результаты матча не могли повлиять на ситуацию в турнирной таблице - черно-белые закрепились в первой шестерке. Но хотелось закончить год победой.

Уже на 12-й минуте Дени Далиев забил первый гол в ворота соперников. Но потом что-то пошло не так, и капитан "Торпедо" Мурад Омаров помог "Динамо-2" и забил мяч в свои ворота. Счет сравнялся.

Во втором тайме гости смогли забить сразу два гола. В итоге встреча закончилась победой столичной команды со счетом 1:3.

Главный тренер черно-белых Александр Горбачев отметил, что футболисты хорошо отработали в этом году - смогли попасть в шестерку сильнейших и даже привезли во Владимир команду Первой лиги, достойно показав себя в Кубке России.

В итоге год "Торпедо" закончило на пятом месте. На первом - "Текстильщик", на втором - "Муром", замыкает тройку лидеров - "Чертаново".