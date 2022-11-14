В Юрьев-Польском подрядчики не выполнили в срок ремонт школьного спортзала

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Юрьев-Польского района провело проверку соблюдения законодательства в сфере реализации нацпроекта «Образование».

Было установлено, что 4 апреля нынешнего года школа №3 города Юрьев-Польский заключила по результатам торгов контракт с компанией ООО «Стройклассик», которая должна была провести ремонт спортивного зала школы на сумму чуть менее одного миллиона рублей.

Вместе с тем, срок выполнения работ был обозначен 29 июля 2022 года, но по факту подрядчики завершили ремонт только 5 сентября, когда учебный год уже начался.

За бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту, на генерального директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении. В ближайшее время его рассмотрит мировой суд Октябрьского района Владимира.