Во Владимирской области 14 ноября коронавирус подтвержден у 24 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 14 ноября лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, 4 - в Муромском, 3 - в Ковровском, по 2 - в Гусь-Хрустальном, Суздальском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Собинском, Киржачском, Камешковском и Вязниковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177209 случаев заболевания (49221 сл. в г. Владимире, 19168 сл. в Муромском, 20927 сл. в Ковровском, 6307 сл. в Петушинском, 8577 сл. в Кольчугинском, 10885 сл. в Александровском, 7197 сл. в Юрьев-Польском, 15684 сл. в Гусь-Хрустальном, 1724 сл. в Судогодском, 3553 сл. в Собинском, 1929 сл. в г. Радужный, 5771 сл. в Киржачском, 4027 сл. в Камешковском, 3261 сл. в Гороховецком, 4536 сл. в Меленковском, 5994 сл. в Вязниковском, 6159 сл. в Суздальском, 2289 сл. в Селивановском).