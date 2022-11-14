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НовостиОбщество14 ноября 2022 6:17

Во Владимирской области откроется "горячая линия", посвященная услугам такси

Ее проведет Роспотребнадзор
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Андрей АБРАМОВ

С 14 по 25 ноября Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области будет организована Всероссийская тематическая «горячая линия» по услугам такси и каршеринга.

Специалисты Управления проконсультируют граждан и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, а также безопасности пользования этими категориями услуг.

Телефоны «Горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.

Консультации в рамках «горячей линии» будут организованы в соответствии с режимом работы Управления.