Во Владимирской области ожидается мокрый снег

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 14 ноября в регионе ожидается переменная облачность, температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 3 до +2 градусов по Цельсию. Ветер подует северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 15-18 метров всекунду. Возможно выпадение небольших осадков в виде мокрого снега.

15 ноября существенных осадков не ожидается, а ветер по-прежнему будет дуть северо-западный — ночью его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду, днем от 5 до 10метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах от -5 до 0 градусов.