Во Владимирской области энергетики устранили основные последствия стихии

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщили в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго», восстановительные работы на линиях 6-10 киловольт на территории региона завершены. Сейчас бригады электриков заняты на устранении локальных неполадков на сетях 0,4 киловольт по индивидуальным заявкам жителей.

Во «Владимирэнерго» уточнили, что сильный юго-западный ветер, не утихший к вечеру 13 ноября, фактически прошел через всю территорию региона, так или иначе повредив электросети во всех районах. Впрочем, серьезных аварий на линиях не произошло.

В настоящее время в круглосуточном режиме продолжают нести дежурство 95 бригад в составе 337 человек на 152 спецмашинах, которые работают посменно.

«Владимирэнерго» предупреждает, что по последнему прогнозу метеорологов в ближайшую ночь, 14 ноября, северно-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду сохранится, так что работы не прекратятся до тех пор, пока подачу электричества не восстановят полностью.