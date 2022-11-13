Собинские школьники занялись пошивом балаклав для Вооруженных сил России

Фото: администрация Собинского района

Как сообщает администрация Собинского района, ученики школы №4 города Собинки освоили новое производство в рамках уроков технологии, а также во время занятий по внеурочной деятельности.

Ребята занялись пошивом балаклав — головных уборов, спользуемых в вооруженных силах в качестве подшлемников, а также как головные уборы спецподразделений. Предназначены они не только для скрытия лица, но и защищают от холода.

Балаклавы школьники готовят для наших бойцов, находящихся в зоне проведения военной спецоперации. На упаковке головного убора ребята разместили слова: «Помни, воин, ты — лучший! Россия с тобой!».