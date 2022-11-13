На Муромском направлении 18 ноября изменится расписание электричек

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, 18 ноября по техническим причинам четыре электропоезда сообщением «Муром-Арзамас» и «Арзамас-Муром» будут следовать измененным расписанием.

В этот день электрички поедут следующим образом:

- поезд № 6075 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 отправится в 12.09 и прибудет на конечную станцию в 14.39;

- поезд № 6076 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 отправится в 11.30 и прибудет на конечную станцию в 14.00;

- поезд № 6077 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 отправится 16.40 и прибудет на конечную в 19.09;

- поезд № 6078 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 до станции Балахониха проследует действующим расписанием (отправление в 16.30), далее: Балахониха 18.07-18.08, о.п. Маяк 18.14,5-18.15, о.п.386км 18.19,5-18.20, Костылиха 18.24,5-18.25, о.п.393км 18.28,5-18.29, Шумлейка 18.33,5-18.34, Слезавка 18.39,5-18.40, о.п.404км 18.44,5-18.45, разъезд 408 км 18.52-18.53, разъезд 409 км 18.55-18.56, Арзамас-II прибытие в 19.01.