Сильный ветер привел к отключениям света почти во всех районах Владимирской области

Фото: филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" "Владимирэнерго"

Как сообщает «Владимирэнерго», после разбушевавшегося на территории региона сильного ветра в отдельных местах Владимирской области произошли падения опор ЛЭП, деревьев и обрывы линий электропередач.

В настоящее время на устранение последствий стихии направлены 42 бригады энергетиков в составе более 100 человек и 42 спецмашин.

В первую очередь происходит восстановление сети напряжением 6-10 киловольт, после чего переходят на сети напряжением 0,4 киловольт. Работы будут вести до тех пор, пока электроснабжение не будет восстановлено полностью.

Специалисты просят селян уведомлять своих старост об отключениях электричества. Также информацию об отключениях и поврежденях на линиях электропередач можно передавать по телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

Информации о серьезных происшествиях на территории Владимирской области после разгула стихии не поступало.