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НовостиЗдоровье13 ноября 2022 7:12

Во Владимирской области за сутки подтверждено 27 заражений коронавирусом

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 13 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе за минувшие 24 часа было подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них семь зарегистрировано во Владимире, что стало наибольшим показателем. На втором месте Муромский район с шестью новыми заболевшими, на третьем Ковровский и Гусь-Хрустальный районы с четырьмя случаями в каждом.

В Александровском районе подтверждено два новых случая заражения коронавирусом, в в Петушинском, Кольчугинском, Судогодском и Селивановском районах по одному случаю.

В других городах и районах региона новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 177185 случаев заражения коронавирусом.