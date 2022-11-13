В Коврове молодые инженеры создали робота для эвакуации раненых

Фото: Всероссийская научно-практическая конференция имени Жореса Алферова

Как сообщает пресс-служба АО «Ковровский электромеханический завод», с 4 по 6 ноября в Санкте-Петербурге проходила ежегодная Всероссийская научно-практическая кофнференция имени Жореса Алферова, в которой принимают участие талантливые школьники, студенты и магистранты.

Владимирскую область представили молодые инженеры КЭМЗ Иван Клопов, Артем Стаценко и Роман Савичев. Они учатся в магистратуре Ковровской государственной технологической академии и трудятся на Ковровском электромеханическом заводе.

Молодые люди представили на суд экспертов проект под названием «Мобильный робот эвакуации раненых». За основу они взяли собственную выпускную квалификационную работу по созданию робота-курьера.

Сами инженеры признались, что идея использовать принципы работы и алгоритм предыдущего проекта для создания нового робота им пришло в голову после начала военной спецоперации на Украине. Работу они вели три месяца, и решили поучаствовать в конференции имени Алферова. Каково же было их удивление, когда после оглашения результатов оказалось, что их проект был признан победителем.

– Когда оглашали результаты, мы как говорится, не поверили своим ушам. Благодарим нашего научного руководителя Андрея Карпенкова и всех тех, кто помогал нам в разработке проекта, - рассказали Иван, Роман и Артем.

Правда, пока самой модели робота еще не существует, но теперь инженеры планируют создать его компьютерную модель и надеются, что в будущем робота воплотят в жизнь.