Во Владимирской области в течение дня сохранится сильный ветер

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня 13 ноября на всей территории региона продолжит дуть сильный ветер с запада и северо-запада. Скорость его порывов может достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с погодными условиями жиелям и гостям Владимирской области следует быть осторожными и не оставлять транспорт под ветхими деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».