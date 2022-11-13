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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 5:46

Во Владимирской области в течение дня сохранится сильный ветер

Такой прогноз сделала метеослужба
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня 13 ноября на всей территории региона продолжит дуть сильный ветер с запада и северо-запада. Скорость его порывов может достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с погодными условиями жиелям и гостям Владимирской области следует быть осторожными и не оставлять транспорт под ветхими деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».