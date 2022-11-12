Роман Кавинов снял свою кандидатуру с конкурса на должность мэра Владимира

Роман Кавинов Фото: Алексей СУХОВ

Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов, заявившийся на участие в конкурсе на должность главы города Владимира, снял свою кандидатуру. Информацию об этом «Комсомольской правде» подтвердил сам Роман Кавинов.

- Действительно, с вечера 11 ноября не участник, - сообщил он.

По словам Романа Кавинова, сойти с «гонки» он решил потому, что счел, что пока нужнее на своем месте в Заксобрании.

Таким образом, теперь на пост градоначальника областного центра претендуют только три человека: заместитель директора областного департамента экономического развития Андрей Наумов, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов и представитель партии «ЛДПР» Владимир Рыкунов. Ранее с конкурса также снялся действующий вице-губернатор региона Дмитрий Лызлов.

Выбрать нового мэра горсовет Владимира должен 16 ноября.