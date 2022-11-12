Во Владимире на федеральной трассе Р-132 обнаружены темные участки

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Владимира проверки соблюдения требований законодательства в области безопасности дорожного движения были выявлены нарушения.

Так, стационарное электрическое освещение отсутствует на участке от дома №6 по Московскому шоссе до выезда из Владимира в сторону микрорайона Юрьевец, а также на участке от западного соединения автодороги Р-132 «Золотое кольцо» с трассой М-7 «Волга» с 18 по 20 километр.

По сведениям прокуратуры, эти факты стали одной из причин произошедших на этих участках в 2021 году аварий.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Владимира с иском к ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», потребовав устранить нарушения. Суд эти требования удовлетворил.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.