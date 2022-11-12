Александр Авдеев встретился с семьями мобилизованных и добровольцев

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, накануне он провел встречу с женами и матерями мобилизованных и добровольцев.

По словам Авдеева, в еженедельном режиме регион направляет на областной склад в Белгородскую область помощь для наших бойцов, но из-за растянутых на десятки километров позиций, вражеского огня и осенней распутицы не всегда удается доставить ее оперативно.

Сейчас с командованием 346 полка, где служат владимирцы, решается вопрос о переброске его в тыл для передышки и доукомплектования, однако пока Александр Авдеев от обещаний воздержался.

По итогам встречи с родными мобилизованных было принято решение воссоздать ранее действовавший во Владимирской области Совет солдатских жен и матерей.

- Я принял решение перезапустить его работу. Его возглавит Дина Бубнова. Она присутствовала на встрече. Дина объединила семьи мобилизованных и добровольцев в соцсетях и взяла на себя огромную работу по связи с полками и сбору помощи. Искренне восхищаюсь её умом, стойкостью и силой характера, - рассказал губернатор Александр Авдеев.

Помощь нашим бойцам будет продолжена.