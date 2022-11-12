Во Владимире открылся пункт вакцинации от гриппа в ТЦ «Восток-1»

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает департамнет здравоохранения Владимирской области, теперь в торговом центре «Восток-1» на улице Егорова, 8 «б», начал работу пункт вакцинации от гриппа и пневмококка.

Работать он будет по четвергам и пятницам с 10.00 до 12.00, а также по субботам с 10.00 до 13.00. График актуален до 4 декабря.

Таким образом, теперь в областном центре действуют пять пунктов вакцинации. Они расположены в гастромаркете «Рынок на Студеной» на улице Дворянская, 27 «а» корпус 1, в гипермаркете «Лента» на Московском шоссе, в Центральном парке культуры и отдыха на въезде со стороны улицы Мира, а также в гипермаркете «Глобус» на Суздальском проспекте, 28. Работают они по субботам с 10.00 до 14.00, а «Глобус» - до 16.00. Правда, в «Ленте» прививочный пункт открывается еще и по пятницам с 14.00 до 18.00.

Прием ведется в порядке живой очереди.