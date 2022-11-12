Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье12 ноября 2022 6:38

Во Владимирской области за сутки подтверждено 29 случаев коронавируса

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 12 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на территории региона за прошедшие сутки подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Из них девять во Владимира, пять в Гусь-Хрустальном районе, а на третьем месте в сводке оказались Ковровский и Муромский районы с тремя случаяи в каждом.

В Кольчугинском и Киржачском районах подтверждено по два новых случая, в Камешковском, Меленковском, Вязниковском и Собинском районах, а также в Радужном по одному случаю.

В других городах и районах новых случаев коронавирусной инфекции не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 177158 случаев заражения коронавирусом.