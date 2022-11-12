Во Владимирской области за сутки подтверждено 29 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на территории региона за прошедшие сутки подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Из них девять во Владимира, пять в Гусь-Хрустальном районе, а на третьем месте в сводке оказались Ковровский и Муромский районы с тремя случаяи в каждом.

В Кольчугинском и Киржачском районах подтверждено по два новых случая, в Камешковском, Меленковском, Вязниковском и Собинском районах, а также в Радужном по одному случаю.

В других городах и районах новых случаев коронавирусной инфекции не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 177158 случаев заражения коронавирусом.