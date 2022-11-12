Во Владимире 40 человек эвакуировано во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.26 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в многоквартирном доме по улице Лакина, 135.

На место ЧП выехали 17 сотруудников МЧС на семи пожарных машинах. К моменту прибытия первых расчетов из окна пятого этажа валил дым. Три звена газодымозащитников направились внутрь на разведку, тушение и спасение людей. Из подъезда эвакуировали 40 человек, еще двоих, которрые не могли самостоятельно выбраться, спасли.

Оказалось, что пожар происзодил в квартире, где горели вещи, мебель и отделка, вскоре пламя было локализовано и ликвидировано на площади 15 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.