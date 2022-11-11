Во Владимирской области ожидается усиление ветра

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по сведениям, предоставленным Владимирским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в ночь на 12 ноября на всей территории региона ожидается усиление ветра, который подует с юго-запада. Его порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

Такой ветер может вызывать обрыв проводов, падение слабо закрепленных конструкций и ветхих деревьев. В связи с этим жителей и гостей региона в региональном ГУ МЧС просят быть внимательнее и осторожнее и не оставлять машины под конструкциями, которые могут обрушиться.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101», либо «112».