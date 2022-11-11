Владимирские судебные приставы взыскали миллион рублей с виновника аварии

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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, ранее 61-летний житель областного центра был приговорен к трем годам колонии-поселения за то, что сбил не нерегулируемом пешеходном переходе студента, переходившего улицу. К сожалению, от полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Мать погибшего потребовала в суде компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей, и суд это требование удовлетворил.

Однако должник не спешил с выплатой, и сперва средства списывали с его зарплатного счета. После его выхода из колонии-поселения судебные приставы Октябрьского района Владимира

ограничили мужчину в выезде за пределы страны, а также арестовали его дачный участок. В результате это дало свои плоды, и на днях вся сумма долга была погашена. Кроме того, за уклонение от добровольного погашения мужчина оплатил исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей.